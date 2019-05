Baukje Zijlstra krijgt D.A. Tammingapriis voor roman De Koma-Korrektor

De jury koos De Koma-Korrektor uit tien prozadebuten die tussen 2014 en 2019 verschenen. Volgens de juryleden Alian Akkermans, Sjoerd Bottema en Jannie van der Kloet komen in de roman van Zijlstra, die geboren is in 1967, diverse verhaallijnen naar voren. "Al die verhaallijnen brengt de schrijfster bij elkaar op een wijze die de lezer van het begin af aan meeneemt."

De D.A. Tammingapriis is nu voor de tweede keer toegekend aan een prozadebuut. In 2014 won Ale S. van Zandbergen de prijs voor zijn roman Littenser Merke. De prijs ging in 2016 naar het poëziedebuut leech hert yn nij jek van Geart Tigchelaar.

De prijs is vernoemd naar de schrijver en taalkundige Douwe Annes Tamminga (1909-2002).