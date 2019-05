Marijke Groenewoud en Maya de Jong Nederlands kampioen skeeleren

Naast Groenewoud en De Jong stond ook Monique Klijnstra uit Sintjohannesga aan de start. Zij reed in het begin sterk weg, maar Lianne van Loon nam het over. Van Loon maakte echter een misslag, waardoor de rest van het peloton ze weer kon bijhalen.

Maya de Jong en Lianne van Loon streden samen om de koppositie en daarvan profiteerde Groenewoud. Zij kwam als eerste over de streep.

Afvalkoers prooi voor De Jong

De Jong was met afstand de sterkste op de afvalkoers, al merkt ze wel dat de concurrentie haar steeds meer in de gaten houdt. "Daardoor moet ik tactisch koersen. Dat heb ik gedaan deze afvalkoers en dat pakte goed uit." Het talent uit Haulerwijk is nog maar 20 jaar. Toch kan ze de strijd met de concurrentie aan. "Van mijzelf ben ik altijd wel redelijk tactisch geweest en met mijn ervaring vorig jaar tijdens het EK in Nederland is dat alleen maar beter geworden."

In de laatste ronde nam De Jong afstand van Berber Vonk (uit Appelscha) en Elsemieke van Maaren, die tweede en derde werden.