Friezinne Cisca Wijmenga wordt eerste vrouwelijke rector RUG

De 55-jarige Wijmenga is hoogleraar genetica. Ze wordt benoemd voor een periode van vier jaar. "Met Cisca Wijmenga komt er een gelauwerde academica aan het stuur van ons onderwijs en onderzoek", zegt Tjibbe Joustra, de voorzitter van de Raad van Toezicht.

In 2015 won Wijmenga de Spinozapremie voor haar werk in de wetenschap. Dat is de belangrijkste Nederlandse onderwijsprijs.

Eerste Friese rector magnificus sinds 1998

Wijmenga wordt de eerste Friese rector magnificus aan de RUG sinds Folkert van der Woude uit Snakkerburen, die dat van 1994 tot 1998 was.