Schrijfster en dichteres Berber van der Geest (81) overleden

De schrijfster werd in 1938 geboren in Leeuwarden. Ze groeide op in een artistieke familie en wilde na de ulo graag naar de kunstacademie. Uiteindelijk besloot ze een opleiding tot kleuterleidster te volgen en kwam ze in het onderwijs terecht. Naast haar werk studeerde ze door en behaalde ze akten voor tekenen en Fries.

Van der Geest maakte haar debuut als dichteres in 1976; haar eerste gedichtenbundel Der binne fan dy dingen kwam uit in 1975. Ze was ook actief op het gebied van toneel en theater en daarnaast schreef ze liedteksten. Voor haar eenakter Frij kreeg ze in 1974 de provinciale toneelprijs.

Kinderboeken

Haar eerste kinderboek It âld kammenet verscheen in 1983. Bartele Bûse kwam uit in 1988 en De Kilekanen, geschreven als actieboek voor de kinderboekenweek, in 1994. De twee boeken zijn geïllustreerd door Laura Lava. Voor die boeken kreeg ze de Simke Kloostermanpriis, maar ook internationale erkenning.