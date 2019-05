Friese schrijver Erik Betten wint landelijke prijs met thrillerdebuut

Betten is journalist voor het Friesch Dagblad en schreef eerder al boeken over geschiedenis en kunst en cultuur. Hij debuteerde vorig jaar als thrillerschrijver met 'Quarantaine', dat zich afspeelt in Fryslân en Groningen met verhaallijnen over gaswinning en het onbegrip tussen de Randstad en het Noorden. Er waren drie genomineerden voor de Schaduwprijs. Betten was verrast toen hij als winnaar uit de bus kwam. "Ik rekende er niet echt op, dus als je dan je naam hoort, denk je natuurlijk wel even van 'Yes!'."

De jury prijsde het vakmanschap van Betten en de spanning die vanaf het begin in het boek zit. Een kritische noot was er voor het gebruik van het Fries in het boek en dat Betten dat niet had vertaald. "Ik had het met opzet wel zo gebruikt dat mensen die geen Fries kunnen, wel snappen wat er ongeveer moet staan. Maar ik had er geen rekening mee gehouden, het zijn misschien in totaal twintig zinnetjes in het hele boek, dat daar toch zoveel kritiek op zou komen."

Volgende week zaterdag 8 juni verschijnt de tweede thriller van Betten, die toepasselijk 'De prijs' heet.