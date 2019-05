Vrijdagsmarkt over de zomervoorspelling van Piet Paulusma

De reacties waren wisselend. "We hadden volgens Piet eigenlijk ook een horrorwinter moeten krijgen, zouden we dan nu wel echt zo'n tropische zomer krijgen?" De marktkoopman die met name honing verkoopt, hoopt op wat minder droogte. "Ik was zomaar door de heidehoning heen, daar kwam vorig jaar door het droge weer veel minder van."

De tassenman stelde vast dat we in ons land geregeld vier seizoenen hebben in een dag: "Ik neem zo'n voorspelling met een grote korrel zout." Er kwam ook een meer inhoudelijke reactie: "Die lange termijnvoorspellingen kunnen ook heel schadelijk zijn. Neem nu de bloemenmarkt van donderdag. Vorige week werd gezegd dat er op Hemelvaartsdag negen millimeter zou komen, dan maken mensen andere plannen. Maar we hebben mooi droog weer. Spijtig voor al de mensen die er niet bij waren, en voor de kooplui!"