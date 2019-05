Drachtster Lyceum raakt van vier leerlingen examens kwijt

De leerlingen maakten het examen kunstgeschiedenis op 22 mei. Het gaat om de examens van vier leerlingen die als eerste het examen klaar hadden en de formulieren ingeleverd hebben.

Intussen zijn de getroffen leerlingen en hun ouders geïnformeerd. De gevolgen voor de leerlingen zijn vervelend: zij moeten het examen kunstgeschiedenis overdoen. De datum is vastgesteld op 19 juni.

De uitslag van alle landelijke examens is op 12 juni. Deze vier leerlingen krijgen dan wel bericht over de andere examens, maar weten dus niet of ze zijn geslaagd.



De diploma-uitreiking van het Drachtster Lyceum is op 5 juli. Dan is ook de uitslag van de vier getroffen leerlingen bekend en kunnen ze, als alles goed is afgelopen, ook hun diploma krijgen.