Twee mannen aangehouden bij Earnewâld voor bedreiging met vuurwapen

De politie kreeg donderdagavond een melding van een bedreiging in Leeuwarden. Daarbij werd ook een vuurwapen gezien. De verdachten gingen ervandoor in een auto, maar die kon even later worden getraceerd. Meerdere politieauto's zetten uiteindelijk de achtervolging in. Bij Earnewâld kon de auto worden onderschept.

Wapen

Omdat de verdachten mogelijk een vuurwapen bij zich hadden, trokken de politieagenten hun wapens om de mannen aan te houden. In de omgeving werd later een vuurwapen gevonden in een tuin. De politie doet daar nog onderzoek naar.