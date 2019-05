Eindelijk kaatsen in Central Park: "We hebben wel dertig jaar moeten sparen."

De Concorde was een supersonisch vliegtuig dat in drie uur van Europa naar Amerika ging. Het vliegt ondertussen al lang niet meer, maar de vrienden hebben het plan toch doorgezet.

30 jaar sparen

Het was wel een dure grap, zegt Sinnema. "We hebben elke maand een tientje aan guldens bijgelegd, we hebben wel 30 jaar moeten sparen."

Ze zijn er helemaal klaar voor: "Een bovenlijn hoeven we niet, want zo ver komen we niet meer", aldus Sinnema. "Maar we hebben wel een paar lijntjes mee, een paar blokjes, wat krammen, een paar kaatsballen en iedereen een kaatswant. Het schijnt dat er wel gras is.

Aankomende maandag of dinsdag zal het zover zijn. Spanning hebben ze niet. "We hebben er dertig jaar naar toe kunnen werken, dus wij zijn er helemaal op voorbereid."