Lopend Brahmsconcert in ijshockeyhal van Thialf

Sa'n 600 muzykleafhawwers koene rinnend en steand genietsje fan de tredde symfony fan Johannes Brahms, mar dan oars. Under de namme #freeBrahms bringt it Stegreif in eigen bewurking fan de tredde symfony fan Brahms mei ek romte foar jazz en ymprovisaasje. Stegreif stribbet sa nei in hiel oare 'klankbelibbing' en 'konsertûnderfining'.

Op skates

Een bijzondere rol was weggelegd voor de Spaanse cellist Davide, want hij maakte muziek op inline-skates. "Toen ik zag dat wij in een ijshal speelden, heb ik alles op alles gezet om skates in mijn maat te vinden .deze kans wilde ik niet laten lopen."

Het optreden was het allereerste optreden van het Stegreif Orchester buiten Duitsland en daarom niet onbelangrijk. Het Stegreif Orkest is dit jaar het zogenoemde 'orkest in residence' op het Oranjewoud festival en is zodoende de komende dagen nog meerdere keren te horen en te zien.

Muziek dichterbij brengen

Het publiek was zondagavond goed te spreken over de prestaties van het Stegreif Orkest. "Ik vind het machtig, want je zit er midden in!", zei een van de bezoekers na afloop. "Het is wel apart, want ik heb wel anderhalf uur gelopen. Dat heb je anders niet bij klassieke muziek, en zeker niet bij Brahms", zeft Jan de Vries uit Grou.

Voor de orkestleden was het ook bijzonder. "Wij proberen klassieke muziek dichterbij te brengen", verteld de Franse violiste Nina. "Dichter bij onszelf, dichter bij deze tijd en dichter bij het publiek. Het geeft een hele andere energie dan de hele avond op een stoel zitten."