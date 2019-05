PietCast #19: "Het wordt de zomer van de warmte, hitte en de buien"

In de negentiende PietCast blikt Piet vooruit op de komende zomer. De stromingspatronen van de afgelopen winter en nu in het voorjaar zien er heel anders uit als vorig jaar. Dat heeft hij meegenomen in zijn voorspelling. "Het wordt de zomer van de warmte, hitte en de buien", zegt Piet. "Dat is dan landelijk. Fryslân is wat minder gevoelig voor dei zware buien, maar toch zal Fryslân het deze zomer ook niet ontlopen."

Ook zal er deze zomer veel zon zijn, zegt Piet. "Wij krijgen een flink aantal stranddagen en warme broeierige avonden."

Volgens Piet zie je Franse invloeden van het klimaat bij ons. "In het zuiden van het land kun je het klimaat al bijna vergelijken met het klimaat van Zuid-Frankrijk."

Of het neerslagtekort wordt opgelost, daar kan Piet nog niets over zeggen. "De zware buien komen deze zomer wel in het nieuws, maar we moeten nog 260 mm inhalen, dan moet er nog heel wat gebeuren."