MCL moet 21 miljoen euro besparen in drie jaar

Over 2018 werd een verlies verwacht van 7 miljoen euro. Daar bleef 'maar' 23 miljoen euro van over. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het ziekenhuis. De totale omzet is 377 miljoen euro.

Verpleegkundige afdelingen dicht

Het MCL maakt teveel kosten en had te weinig inkomsten. Dat werd vorig jaar ontdekt. Daarna is aangekondigd dat er geen miljoenen-investeringen in een nieuw operatiecomplex gedaan wordt.

En door efficiënter om te gaan met lege bedden, kunnen twee verpleegkundige afdelingen dicht. Patiënten zullen zo kort mogelijk in het ziekenhuis liggen en de inkoop van materieel wordt zo voordelig mogelijk gedaan.

Patiënten eerder ontslaan

Door een andere planning van operaties, worden patiënten sneller opgenomen en ontslagen.