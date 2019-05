Nederlandse volleybalsters onderuit tegen Polen in Nations League

De vrouwen, met Marrit Jasper in de basis en Hester Jasper op de bank, begonnen slecht. De eerste set ging met 13-25 verloren. De Nederlanders kwamen wel meteen terug door de tweede set met 27-25 te winnen.

In de derde set kwamen de Nederlands opnieuw op voorsprong, maar op 20-16 scoorden de Polen ineens 9 punten en wonnen daarmee de derde set. In de vierde en laatste set waren de Polen veel beter en wonnen ze met 25-15.

Plaatsing voor de finale

Nederland staat met zeven punten nu elfde van de zestien landen die meedoen aan de Nations League. Alleen de eerste vijf plaatsen zich voor de finale in China in juli. Volgende week spelen de vrouwen in Hong Kong tegen Italië, China en Japan.