Marten Kooistra wint Kersenronde van Mierlo

Volgens cyclingonline.nl won Kooistra de sprint in een kopgroep van tien man. De ploeg van Kooistra, SEG Racing, zat met drie rijders in de kopgroep.

Ploeggenoot Marijn van den Berg was lang in de aanval, maar in de laatste 20 kilometer werd hij teruggepakt. Toen gingen Kooistra en zijn negen kompanen er vandoor.

Florian Vermeersch werd tweede, de derde plaats was voor David Dekker.