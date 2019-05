Groninger vrouwen winnen hoofdklassekaatsen in Dronryp

Groningen kwam via winst op Dronryp, Goënga, en Folsgare in de finale. Daar troffen ze OG Huizum, dat Bitgum, Berltsum en Sexbierum-Pieterbierum al had verslagen.

Manon Scheepstra mocht meedoen voor Huizum, nadat ze eindelijk een adres bij de KNKB op heeft gegeven.

De finale was een spannende partij, maar het bleek uiteindelijk dat de Groningers het best waren. Ze wonnen met 5-5/6-4 van Huizum. De derde prijs was voor Wommels.