SKS'ers winnen skûtsjestrijd tegen IFKS op eerste dag van Lemmer Ahoy

Afgaande op het klassement, lijkt het erop dat de skûtsjes uit de SKS beter zijn dan die uit de IFKS. De best geklasseerde IFKS'er is de Eelkje II, die pas op de zesde plaats staat, achter de skûtsjes van Sneek, Lemmer, De Súdwesthoeke, Heerenveen en Huizum.

In de tweede klasse gingen de Twee Gebroeders aan kop, van schipper Harmen Brouwer. De Sterke Jerke van Pieter Jilles Troelstra staat tweede en de Verwisseling van Bas Krom is derde. In deze klasse doen geen SKS-skûtsjes mee.

Bij de kleine skûtsjes, ook allemaal uit de IFKS, staat na een dag het Akkrumer skûtsje De Reuzen aan kop, gevolgd door de Friesland van Johannes de Vries. Dat skûtsje deed vorig jaar nog mee in de grote klasse, maar dit jaar is er een stuk uitgezaagd. Op de derde plaats staat de Swanneblom met schipper Brandt de Vries. Op dat schip vaart een bemanning van Groninger studenten.

Op de eerste dag van Lemmer Ahoy is een skûtsje omgeslagen. De bemanning raakte niet gewond, maar het kostte wel tijd om alles weer voor elkaar te krijgen.

Het klassement staat nog lang niet vast. Het zeilen van Lemmer Ahoy duurt nog tot en met zaterdag.