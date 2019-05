Skûtsje slaat om bij Lemmer: "Ik dacht dat het water kouder zou zijn"

"Het was wel spannend", zegt Maaike. "Ik hing aan de reling en wilde op het schip klimmen, maar met de zeilkleren en laarzen aan lukte dat niet goed. Toen heb ik me maar laten vallen, het water in."

"Het schip had nog aardig wat snelheid, het ging me bijna voorbij. Een van de anderen kon me vastgrijpen. Maar er waren ook een aantal die achter het schip aan moesten zwemmen."

"Het viel me mee hoe koud het water was. Volgens een van de mensen die ons er uit haalden, kwam dat van de schrik."

"Dit skûtsje kan niet omslaan"

Er staat eigenlijk altijd wel wind in de baai van Lemmer. "Daar komt de wind bij elkaar, het is altijd wel ergens lagerwal." Bemanningen moeten daar rekening mee houden. "De schipper zei nog: De Wylde Wytse kan niet om. Nou, het kan dus wel."

Ondertussen in het skûtsje weer overeind getrokken. Er is niet veel schade, maar de bemanning is er wel druk mee om alles weer voor elkaar te krijgen.

"De grootste puzzel van Lemmer"

De houten vloer die normaal benedendeks in het schip ligt, lag niet meer goed. "De planken lagen er uit. Het was de grootste legpuzzel van Lemmer. We moesten alle stukjes weer bij elkaar zoeken. En ze waren niet genummerd, dus we hebben er wel even werk van gehad."

Zoals het nu lijkt doet de Wylde Wytse bij de eerstvolgende wedstrijd weer mee. Die is vrijdag al, dan is de tweede dag van Lemmer Ahoy.