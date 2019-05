Burgemeester doopt nieuwe pont naar Starteiland met een emmer champagne

Het schip heet De Sweagen. Dat is de oude naam van het eiland. Het is een duurzame pont met een elektrische aandrijving en om bij dat thema te blijven, is bij het dopen voorgekomen dat er glas in het water kon komen.

De pont kostte zo'n 700.000 euro en kan zo'n 120 mensen vervoeren. Dat zijn er 40 meer dan de oude pont.

Minder rijen en meer evenementen

Directeur Karst Doevendans van de beherende stichting Skarsweagen en de Koninklijke Watersportvereniging van Sneek verwacht dat er hierdoor op drukke dagen in de Sneekweek geen rijen mensen meer hoeven te wachten voordat ze over naar het eiland kunnen.

De extra capaciteit moet er ook voor zorgen dat er meer evenementen op het Starteiland georganiseerd worden. Daarbij licht de focus op jeugdzeilen en zeilen voor mensen met een beperking.