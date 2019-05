Metalband Baldrs Draumar maakt jongeren enthousiast over Friese reis

"We gingen met een dubbeldekkerbus tot de nok toe vol naar het eiland toe. Het is een mengeling. Aan de ene kant zijn het fans van de band, die daarme net zo goed fan zijn van zo'n gebeuren en de Friese identiteit. Maar er kwamen ook vaste bezoekers."

Volgens Soepboer was er wel een klein beetje sprake van een generatieverschil. "Wij proberen verjonging in te zetten. Anders sterft zo'n mooi initiatief misschien een stille dood. Daarmee krijg je misschien wel een generatiekloof. We hadden ook een metalband uit Ostfriesland geprogrameerd. Er waren veel ouderen die met de vingers in hun oren naar buiten liepen."

De Friese identiteit leeft

De band wil jongeren aanspreken, omdat de kans bestaat dat de interesse voor het Fries over een aantal jaar volledig vervlogen is. "Het is wel de tijd om de jeugd aan te spreken. Je merkt ook dat het leeft. Je ziet dat mensen op zoek zijn naar hun identiteit en er ook ontvankelijk voor zijn. Maar dan moet je daar wel op inzetten."