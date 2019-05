Stikstofbesluit Raad van State op lange termijn goed voor Friese natuur

Je ziet dat bijvoorbeeld heel goed terug op de heide, maar ook in duingebieden op de Waddeneilanden. Er is wel geld om soms grootschaliger in te grijpen dat soort landschappen of er worden koeien, paarden, schapen of geiten ingezet om de verruiging tegen te gaan. Maar alles bij elkaar opgeteld, kost het beheer van onze natuur hierdoor wel meer tijd. En het lijkt erop dat maatregelen om de stikstofuitstoot bij de bron aan te pakken niet voldoende opleveren.

De Vries verwacht dat deze uitspraak daar iets kan veranderen. "Ik denk uiteindelijk wel, omdat de stikstofdepositie nu eigenlijk niet terugloopt", zegt De Vries. In de aanpak tot nu toe werd de verwachte verminderen van de stikstofuitstoot volgens berekeningen al verdeeld over activiteiten die extra stikstof uitstoten. En dat mag nu niet meer. Een nieuwe, dekkende regeling kost waarschijnlijk veel tijd.