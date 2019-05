Uikunstwerk Ids Willemsma terug in Deinum

De locatie in het dorp zorgde voor een lange strijd, waarbij het beeld zelfs illegaal werd weggehaald. Nadat het niet goed was teruggeplaatst, belandde het in een gemeentelijke opslag.

Met hulp van eerdere wethouder Bram Bonnema als bemiddelaar werd in overleg met de kunstenaar en dorpsbelang een nieuwe locatie gezocht. Die is gevonden bij de ingang van het dorp, het beeld heeft daar een plek gekregen op een eigen terpje.

Het beeld 'De Sipel', Fries voor ui, verwijst naar de ui die sinds 1589 op de toren van Deinum staat.