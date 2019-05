Raad Leeuwarden wil duidelijk advies over toekomst zorg

In een brief aan de raad en het college van burgemeester en wethouders vragen die aanbieders om meer tijd. Die is nodig om alle plannen goed uit te werken. Er zit teveel tijdsdruk op, zeggen onder andere GGZ Fryslân en de Kwadrantgroep. Een aantal andere aanbieders zegt wel uit de voeten te kunnen met de nieuwe plannen, zo schrijft de gemeente Leeuwarden in een reactie.

Opheldering

De raad wil nu opheldering over wat nu precies de stand van zaken is. Marcel Visser van de VVD: "Het is wel fascinerend om te zien dat de wethouder zegt dat iedereen akkoord is. Maar dan krijgen we andere brieven. De verwarring bij mij is groot, want wie spreekt nu de waarheid?" Het is reden voor Visser om de komende weken op werkbezoek te gaan bij de instellingen om te kijken of hij die antwoorden kan vinden.

Ook Julie Bruijnincx van D66 wil antwoorden: "We willen heel graag horen hoe het nu eigenlijk zit. Het gaat hier om kwetsbare mensen en een groot bedrag dat bezuinigd moet worden. Er moet een goed uitgewerkt plan komen."

Dat plan moet er eigenlijk al snel liggen. De komende jaren moet er 3,6 miljoen worden bezuinigd. Het grootste deel daarvan is al gevonden, nu gaat het om de laatste 1,2 miljoen euro. Wethouder Van Gelder wil nu doorpakken. In juli wil hij dat de raad een besluit neemt over de plannen, zodat die op tijd zijn uitgewerkt. Uitstel zoals een aantal van de zorgaanbieders wil, vindt hij niet noodzakelijk.

Verstoppen

Toch moet Van Gelder zijn ogen en oren niet sluiten voor die opmerkingen, vindt PvdA-voorvrouw Lutz Jacobi. Zij wil dat Van Gelder alle partijen bij elkaar brengt: "Wij hebben behoefte aan eensgezind advies. We blijven zo donderjagen met een groep kwetsbare mensen. En dat al anderhalf jaar lang. De wethouder verstopt zich nu achter brieven. Hij is verantwoordelijk en moet nu zijn werk doen."

Van uitstel wil Jacobi voorlopig niks weten. "Nee, ze moeten eerst om de tafel en daar zal ik persoonlijk nog op aandringen. Dan kijken we daarna verder."