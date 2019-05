Brandweer redt stal vol paarden in Drachten

De brandweer heeft donderdagochtend vroeg in Drachten kunnen voorkomen dat een stal vol paarden in de brad vloog. De brand ontstond in een schuur op het terrein van het Fries Congrescentrum, op zo'n twintig meter van de stallen en was al snel uitslaand. De eerste melding kwam net na 3.00 uur 's ochtends binnen.