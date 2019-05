Het is nu officieel: Leeuwarden wil graag songfestival organiseren

Wethouder Sjoerd Feitsma van Leeuwarden bood de stad eerder al aan als locatie voor het volgende Eurovisie Songfestival. In een tweet aan Duncan Laurence feliciteerde hij de zanger met zijn eerste plek.

De provincie Fryslân wil ook graag dat het Songfestival komend jaar naar Leeuwarden komt. Een grote meerderheid van Provinciale Staten steunt die lobby. Achter de schermen zijn provincie en gemeente al bezig met een bidbook. Dat moet aangeboden worden als een stad of regio het Songfestival binnen wil halen. Gedeputeerde Poepjes denkt dat Leeuwarden wel een kans maakt. Afgelopen jaar, in 2018, hebben Fryslân en Leeuwarden laten zien dat ze grote evenementen kunnen organiseren, toen Leeuwarden de Culturele Hoofdstad van Europa was.