Manon Scheepstra mag voor OG Huizum kaatsen, Daniël Iseger gaat in beroep tegen straf

De KNKB heeft voor het definitieve oordeel van Scheepstra nog wel een uittreksel van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) gevraagd, maar dat uittreksel heeft de kaatsbond nog niet. "Wij kunnen er op dit moment niks meer aan doen en dus mag Manon voor Huizum kaatsen," zegt directeur Hoekstra. Manon Scheepstra was woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Haar vriend Daniël Iseger is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de strafcommissie. Die had Iseger voor drie dagen geschorst omdat ook hij voor Huizum gekaatst had, terwijl hij voor de kaatsvereniging Goutum uit had moeten komen. De schorsing zou op 30 mei ingaan, maar wordt nu verdaagt tot de uitspraak van de beroepscommissie.

Iseger mag nu dus kaatsen, maar volgens directeur Hoekstra niet voor OG Huizum. In tegenstelling tot zijn vriendin heeft Iseger een adreswijziging naar de KNKB gestuurd, waaruit blijkt dat hij in het postcodegebied woont dat onder kaatsvereniging Goutum valt.