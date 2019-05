Veel publiek bij aankomst nieuwe schepen Doeksen in haven Harlingen

De catamarans zijn voor het grootste deel in Vietnam gebouwd. Daar gingen ze begin maart aan boord van het schip Sun Rise en zijn ze daarna naar Den Helder gevaren. Daar kwam de Sun Rise maandagavond aan. Na een inspectie op dinsdag werden de schepen woensdagmorgen te water gelaten en daarna door sleepboten naar Harlingen gevaren.

In Harlingen zullen de schepen worden afgebouwd. Dat lukte niet in Vietnam vanwege het faillissement van de betrokken werf. De schepen zijn voorzien van nieuwe toepassingen, waardoor ze zuiniger en schoner zijn dan de reguliere schepen. Het is de bedoeling dat ze komend jaar in gebruik worden genomen.