Nieuwe burgemeester Noardeast-Fryslân moet gemeente 'op de kaart zetten'

De wensen van de respondenten zijn meegenomen in de profielschets. Daarin staat onder anderen: "De burgemeester is er wanneer hij of zij nodig is, is zichtbaar en benaderbaar (..)' en "in voorkomende gevallen is een stevige aanpak gewenst".

Noardeast-Fryslân op de kaart zetten

Bij de eigenschap daadkrachtig gaat het er om dat hij of zij de mensen 'meeneemt', goed kan netwerken, de regels hanteert en andere mensen stimuleert.

Meer dan de helft van de respondenten vindt dat de burgemeester vooral tijd moet spenderen aan samenwerking en contact met inwoners. Ook moet hij of zij aandacht geven aan veiligheid, leefbaarheid en moet de nieuwe fusiegemeente op de kaart worden gezet.

Volgend jaar beëdigd

De vacature voor de nieuwe burgemeester gaat half juni open. Dan kunnen belangstellenden reageren. De bedoeling is dat de burgemeester in januari 2020 beëdigd wordt. Op moment is Hayo Apotheker waarnemend burgemeester van Noardeast-Fryslân.