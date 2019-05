Skûtsjedilemma's met Johannes Meeter en Harmen Brouwer

Harmen Brouwer

Harmen Brouwer staat deze zomer voor zijn vuurdoop als schipper. Sinds dit seizoen is Brouwer namelijk hoofdverantwoordelijk voor het IFKS-skûtsje 'De Drie Gebroeders'. Hij heeft het stokje overgenomen van Arend Wisse de Boer. Maar, skûtsjesilen is niet nieuw voor hem. Hij is al jaren actief in de bemanning van de 'Gerben van Manen', it skûtsje van Heerenveen dat in de SKS zeilt. Daar is Harmens tweelingbroer Sytze schipper. Vindt Harmen de SKS of de IFKS mooier? En gaat hij altijd vroeg op bed of vindt hij de feesttent belangrijker? Dat en nog meer dilemma's worden hem voorgelegd door SKS-schipper Johannes Meeter.