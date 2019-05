Bewoners blij na uitstel sloop Nij Ylostins in IJlst

Gesprek van de dag

In Nij Ylostins is de brief van Elkien natuurlijk het gesprek van de dag. "We zijn ongelofelijk blij, allemaal" vertelt bewoner Hinke van Slooten. "De stemming was maandenlang in mineur, maar dat is nu weer voorbij."

Actievoerder Joke Schilling is erg blij voor de bewoners. "Zo zie je maar hoe weinig er voor nodig is om de bewoners gelukkig te maken." Ze pleit ervoor om de bewoners in ieder geval komende zomer met rust te laten. "Laat ze genieten van de zomer, dan kunnen de mensen hier heel oud worden."