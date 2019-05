'Sutelaksje' verkoopt voor 3000 euro aan Friese boeken in Britsum, Jelsum en Cornjum

Dat was wel een prima actie, of niet?

"Ja de vrijwilligers hebben het geweldig gedaan en het was goed georganiseerd. Het toont toch maar weer aan dat er wel degelijk vraag is naar Friese boeken."

Kan je zo'n succesvolle actie ook zien als een failliet van de Friese boekhandels?

"Dat vind ik een beetje een wrede constatering. Maar Friese boeken in de boekhandels liggen wel vaak op een achterafplankje. Dat verkoopt minder goed dan wanneer de boeken in een kruiwagen met een paar vrolijke vrijwilligers aan de deur worden gebracht. Dat is altijd al een effectieve manier geweest. Het is ook een heel klein beetje 'sociale chantage'. Je komt aan de deur en mensen vragen "is het voor de vereniging? Of voor het dorp?" Een vierde deel van de opbrengst is voor het organiserende comité. Mensen zijn dan ook wat eerder bereid om iets te kopen. Maar het blijft taalbevordering."

Wordt er nog wel veel Fries gelezen?

"Nou ja, het aanbod reguleert ook een beetje het lezen. In de kranten wordt niet veel Fries meer geschreven. Op scholen wordt natuurlijk nog wel Fries gegeven, maar het kan altijd beter en meer. Er zijn boeken genoeg. Die moeten aan de man worden gebracht."

Er zijn altijd nog mensen die zeggen: Dat moet je niet meer willen, met een kruiwagen bij de deuren langs.

"Maar die formule werkt nog wel altijd. Voorheen ging het wat anders. Nu is een kwart van de opbrengst voor de organisatie. Die kunnen er hele mooie dingen mee doen. Gisteren in Britsum was het voor en club die in Tanzania hutten bouwt. Die kunnen wel wat extra geld gebruiken. In drie uurtjes hebben ze duizend euro verdiend. Dat vindt ik veel geld. Je brengt boeken in de Friese taal aan de man en de organisatie is blij met de opbrengst."

Wanneer is de eerstvolgende 'sutelaksje'?

"Volgende week in Weidum. De Harmonie zal het organiseren. Daarna gaan we naar Veenwouden. Het is prachtig werk. Mensen zijn allemaal vrolijk en je komt zelf ook vrolijk thuis, als het goed gegaan is."