Provincie is aan zet na uitspraak Raad van State over REC

"Het zal studie vergen van de provincie, die heeft het bevoegd gezag en de vergunning afgegeven, wat de betekenis is van de uitspraak. Binnen zes weken moet er een nieuw besluit worden genomen", zegt Harry Boon, wethouder in Harlingen, in een reactie.

"Het college van Harlingen zal dat goed volgen. We vertrouwen op het bevoegde gezag en hebben goed contact met de provincie." Wat er zou moeten gebeuren, laat hij zich niet over uit. "Ik waag me niet een mogelijk technische oplossingen."

Wat vindt Omrin van de uitspraak?

"Het is goed om duidelijkheid te hebben", zegt Jelmar Helmhout, woordvoerder van Omrin. Het bedrijf zal eerst met de provincie overleggen over de consequenties. "We hebben ons aan de vergunningen te houden. Dat hebben we ook altijd gedaan. Als de spelregels worden aangepast, dan kijken we hoe we ons eraan moeten houden en wat aangepast moet worden. We gaan aan de slag met de nieuwe werkelijkheid."