Koeien weer op stal door uitspraak Raad van State?

"Wij hadden deze uitspraak niet zien aankomen en wij zijn ook verrast door het dwingende karakter ervan", zegt Trienke Elshof van boerenorganisatie LTO Noord. "Daardoor komen de plannen in de ijskast te staan van boeren die een nieuwe stal willen bouwen. Voor procedures die al in gang zijn gezet, is het geen probleem. Maar boeren die alleen een melding hebben gedaan en die nog geen vergunning hebben, komen in de knel."

Onwerkbaar

Elshof zegt dat het onwerkbaar is dat boeren elke keer een vergunning moeten aanvragen als ze hun koeien in de wei willen laten lopen of als ze mest willen uitrijden. "Als je elke keer een week of zes moet wachten op een vergunning, is dat niet te doen."

De LTO wil op korte termijn met de provincie en het Rijk overleggen over de impasse. De boerenorganisatie gaat ook contact opnemen met werkgeversorganisatie VNO/NCW, want de uitstoot van ammoniak kan ook veroorzaakt worden door de industrie en door de wegenbouw. "Er worden wel ammoniakmetingen gedaan, maar we weten niet waar het ammoniak precies vandaan komt. Boeren doen er nu ook al iets aan om het te verminderen. Komt het allemaal wel van de landbouw?", vraagt Elshof zichzelf af.