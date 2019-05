Vrouw mist stoplicht en staat vast tussen slagboom en open brug Oudkerk

De frou kaam troch it sintrum fan Aldtsjerk, oer de Van Sminiawei. Flak foar de brêge sit in bocht en nei alle gedachte hie de frou dêr it reade ljocht net sjoen. De brêge wie doe noch net iepen, dus se koe earst trochride. Doe't se krekt oer de brêge wie, wie de slachboom oan de oare kant fan ticht.

Weromride koe net mear, want op dat stuit gie de brêge ek krekt iepen. De auto rekke skansearre troch it kontragewicht fan de brêge. De frou is net ferwûne rekke.

De voruw kwam door het centrum van Oudkerk, over de Van Siminiawei. Vlak voor de brug zit een bocht en waarschijnlijk heeft de vrouw daar het rode licht niet gezien. De brug was toen nog niet open, dus ze kon eerst doorrijden. Toen ze net over de brug was, was de slagboom van de andere kant dicht.

Terugrijden kon niet meer, want op dat moment ging de brug ook net open. De auto raakte beschadigd door het contragewicht van de brug. De vrouw is niet gewond geraakt.