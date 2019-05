Indrukwekkend groot rouwbord in Oentsjerk

Misschien wel het grootste rouwbord van Fryslân is dat van Feijo van Hiemstra in de Mariakerk in Oentsjerk. Zoon van Schelto van Hiemstra en Catharina van Scheltinga en hoge officier in het leger van de prins van Oranje-Nassau vanaf 1730.

Het gerestaureerde kunstwerk uit de achttiende eeuw van meer dan drie meter hoog is een van de indrukwekkendste rouwborden van Fryslân. Op het bord staat dat Feijo van Hiemstra twee keer gewond raakte in de strijd tegen de Fransen. Feijo werd geboren in 1694 en hij overleed in 1748. Verder is er niet veel bekend over de Hiemstra op dit bijzondere rouwbord.