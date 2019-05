Waar kan je naartoe met Hemelvaartsdag en het lange weekend?

Elfstedenwandeltocht

Vanaf dinsdag is de wandeltocht 'der tochten' bezig in de provincie. De 73ste editie begon in de Elfstedenhal in Leeuwarden. Zo'n 6.500 deelnemers lopen in vijf dagen langs de Friese steden. Wil je nog een dag meelopen? Het is mogelijk om je bij de start nog in te schrijven.

Heaven Open Air

Een begrip in Noord-Nederland, op een steenworp afstand van het Oranjewoud Festival is op woensdag en donderdag een line-up die voor een groot feest gaat zorgen en er zijn nog kaarten beschikbaar. Op woensdag kunnen mensen genieten van artiesten zoals 2Unlimited en voor iedereen die zijn jonge jaren wil herleven is er Ch!pz.

Heechspanning

Ook in Heeg, het eldorado van watersportliefhebbers, is er genoeg te doen. Op donderdag vanaf 13:00 kan je genieten van dans, muziek en straattheater.

Oranjewoud Festival

In Oranjewoud zijn vanaf woensdagavond op het festival verschillend klassieke concerten te beluisteren. Er is ook een gratis toegankelijke proeftuin en en voor kinderen vanaf 4 jaar is er de kinderproeftuin. Daarnaast is 1 juni de nacht van het park. De Overtuin zal dan verlicht worden en voorzien van muzikale klanken.

Lemmer Ahoy

Lemmer Ahoy is met ingang van Hemelvaartsdag een strijdtoneel op het IJsselmeer en in de Lemster baai. Het is de opening voor het nieuwe vaarseizoen voor skûtsjes. Het evenement duurt drie dagen en ook de rest van Lemmer staat in het teken van gezelligheid.

Strand

In het weekend komt de zomer ook nog om de hoek kijken, met zondag zelfs 25 graden en veel zon. Dan kan je natuurlijk ook nog naar het strand. Je kan zelfs naar een van onze vier prachtige Waddeneilanden, maar ook in Lemmer en in Makkum is het goed toeven.