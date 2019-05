NPO 1 zendt start en eventuele finish van Elfstedenzwemtocht live uit

Het is de tweede keer dat Van der Weijden probeert de tocht van ruim 200 kilometer zwemmend af te leggen. Vorig jaar moest hij na 163 kilometer opgeven bij Burdaard. Hij had toen 55 uur gezwommen en daarmee 5 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek.

Dit jaar gaat de oud-olympisch kampioen dus op 21 juni van start. Een dag later is het de bedoeling dat duizenden mensen met Van der Weijden in en bij Stavoren met hem meezwemmen. Als alles goed gaat, heeft hij maandag 24 juni de 200 kilometer erop zitten.