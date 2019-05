Lokale hulp bij armoede nu online beschikbaar

Hierdoor moet het voor arme mensen gemakkelijker worden om hulp te vinden. Mensen kunnen zoeken op dorp of stad, en krijgen dan een lijst met instanties die in hun woonplaats actief zijn. De reden dat de website www.hulpbijarmoede.nl is opgezet, ligt in het feit dat de stichting Armoedefonds Nederland steeds vaker telefoontjes kregen, met vragen van mensen die niet wisten waar ze hulp konden krijgen.

Voor heel Nederland staan er ruim 1.100 organisaties op. De komende tijd zullen dat nog meer worden.

Het aantal mensen dat langer dan vier jaar met armoede te maken heeft, wordt steeds meer.