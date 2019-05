Tweede stakingsdag: nu andere sectoren aan het staken

De bedoeling van de vakbonden FNV, CNV en VCP was eigenlijk om een landlijke staking te houden. Stakers en actievoerders uit de sectoren zouden op vier locaties in Den Haag, Eindhoven, Arnhem en Groningen bij elkaar komen, maar een OV-staking had dat onmogelijk gemaakt.

De sectoren die woensdag staken hebben natuurlijk klanten en cliënten die zij moeten bedienen. "Die hebben daar last van", zegt Wilma Nieveen van FNV Metaal. "Er zijn bedrijven waar het productieproces vertraagd wordt. De sectoren willen opkomen voor hun pensioen, die willen zorgen dat hun pensioen goed geregeld is kunnen vandaag aansluiten bij de demonstratie op de Grote Markt in Groningen."

"Wat vandaag de bedoeling is, is dat we zoveel mogelijk mensen op de been op de Grote Markt hebben, zodat Wouter Koolmees (van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ziet dat het serieus is."