Dokkum komt tijdens première TITUS met nieuw speciaalbiertje

Voor de stadsbrouwerij is het belangrijk dat er weer een product komt dat verband heeft met de Dokkumer geschiedenis. "Die koppeling is er, want in Dokkum staat de oudste moerbeiboom van Europa", zegt Frank van Dijk. "Tegen de zuidmuur van de Grote Kerk. Van de bessen van die boom hebben we de drank gebrouwen."

Titus Brandsma

De bomensoort heeft zijn oorsprong in Azië en is door de Romeinen eens naar Europa gebracht. Omdat de moerbeibomen eeuwen oud kunnen worden, staan er nog heel oude exemplaren in kloostertuinen. Kloosterling Titus Brandsma deed veel onderzoek naar de rijke kloosterhistorie van Fryslân, waaronder het Bonifatiusklooster in Dokkum.

Museum Dokkum heeft het plukrecht van de bessen. De stadsbrouwerij verkoopt het bier. "We hebben nu vier verschillende soorten speciaalbier met een bijzonder verhaal over de geschiedenis van het Dokkumer bier." Na de voorstellingen van TITUS is het bier ook te koop in de winkels en horeca.