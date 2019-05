Raad van State: 'REC stoot teveel zoutzuur uit'

Eerder dit jaar had de provincie gelijk gekregen van de rechtbank Noord-Nederland. Er was veel discussie over de waarden van het zoutzuur, maar de Raad van State vindt dat Omrin in Harlingen niet voldoet aan de vergunning en dat het college hier tegen kan optreden. De provincie moet nu opnieuw een besluit nemen op het bezwaar van de Stichting Afvaloven Nee.

Voor de Stichting Afval Nee is deze uitspraak een bevestiging. "Dit zeggen we al jaren, de procedure loopt al zes jaar" zegt Hans Gillissen. "De meetonzekerheid van Omrin is te hoog en dat mag niet. Nu hebben we gelijk gekregen. Het voelt als rechtvaardigheid. We verwachten veel commotie rondom deze uitspraak."

Hij verwacht dat Omrin een groot probleem krijgt. "Het zoutzuur moet omlaag. Ze hebben de regels overtreden en worden teruggefloten door de Raad van State. De provincie moet nu aan de bak en Omrin gaan handhaven. Omrin moet aan de bak om de norm, opgelegd door de Raad van State, te gaan halen."

Volgens hem is het nog maar de vraag of de fabriek technisch kan worden aangepast.

De provincie heeft nog geen reactie op de uitspraak gegeven