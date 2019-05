Dwangsom voor brouwerij Dokkum; wethouder maakt hoogte niet bekend

Brouwerij Dockum ging in september 2018 open, het restaurant in december dat jaar. Waarom is nu pas de dwangsom opgelegd?

"Het is een proces en dat moet je zorgvuldig doen", legt wethouder Theo Berends uit. Er is een brief gestuurd dat de zaak moest stoppen met de illegale activiteiten, daar kon het bedrijf op reageren en daarop reageerde de gemeente dan weer. "We moeten kijken of de reacties hout snijden of niet en dan in het college bespreken wat de mogelijkheden zijn. De conclusie is dat het op dit moment niet kan en voorlopig ook niet."

Pas met een ander bestemmingsplan zou het mogelijk zijn. De gemeente denkt na over het gebied waar de brouwerij zit. "Zo'n proces duurt minstens een jaar."

Hoe hoog de dwangsom is, wil de wethouder niet zeggen. "Hoog genoeg. Of mensen zeggen dat die niet hoog genoeg is of ze zeggen dat het belachelijk is zo'n hoog bedrag." De wethouder heeft het de eigenaren dinsdag persoonlijk verteld.