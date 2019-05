LUISTER: Casa Ennema viert jubileum met bijzondere live-uitzending

In het radioprogramma draait presentator Eric Ennema alleen muziek van Friese artiesten. "In mijn programma probeer ik muziek te draaien die mensen niet zo snel horen, niet bij de Omrop en niet bij andere zenders", vertelt Ennema over zijn programma.

"Dat betekent muziek uit de jaren tachtig en negentig, de Friese Bries, de tijd dat de Friese bands heel populair waren, tot en met de muziek die nu wordt gemaakt. Alles komt wel wat voorbij."