Casa Ennema viert jubileum met bijzondere live-uitzending

In het radioprogramma draait presentator Eric Ennema alleen muziek van Friese artiesten. "In mijn programma probeer ik muziek te draaien die mensen niet zo snel horen, niet bij de Omrop en niet bij andere zenders", vertelt Ennema over zijn programma.

"Dat betekent muziek uit de jaren tachtig en negentig, de Friese Bries, de tijd dat de Friese bands heel populair waren, tot en met de muziek die nu wordt gemaakt. Alles komt wel wat voorbij."

Ogen en oren open

Nieuwsgierig is hoe Ennema aan die muziek komt. "Ik krijg veel muziek van muzikanten, omdat ik zelf ook muzikant ben. Daarnaast houd ik mijn ogen en oren open om te kijken en horen wat leuk en relevant is om in mijn programma te draaien."

Casa Ennema wordt uitgezonden op een tijdstip wanneer niet veel mensen de radio aan hebben, maar dat hoeft niet per se een nadeel te zijn. "Ik denk dat mensen bewust kiezen om te luisteren naar Casa Ennema, omdat ze het leuk vinden en op de hoogte willen zijn qua Friese muziek."