Meer mensen in Fryslân worden geholpen met dreigende schulden

Door een subsidie uit het kansenfonds van de provincie is Amargi nu bezig om ook in andere Friese gemeenten actief te worden. Intussen zijn Tytsjerksteradiel, Waadhoeke en Opsterland aangesloten. Met andere gemeenten wordt nog gesproken.

Amargi werkt ook samen met een aantal werkgevers. "Wij sluiten een convenant met een aantal partners, zoals woningbouwverenigingen en zorgverzekeraars", legt Margriet Gerritsma van Amargi uit. "Wanneer er bij een zorgverzekeraar een klant is die zijn facturen niet meer betaald, bellen wij hem of haar met de vragen: kunnen we u hulp aanbieden, zijn er geldproblemen? Wanneer dat het geval is, wordt gekeken of er preventief geldzorgen kunnen worden weggenomen. We hebben gemerkt dat daarmee problematische schulden worden voorkomen."

Gerritsma ziet dat Amargi op de goede weg is. "Onze pilot loopt tot februari 2020. De doelstelling is in totaal vijfhonderd mensen helpen. We lopen op schema, maar dat betekent wel dat hoe meer gemeenten en werkgevers zich straks bij ons aansluiten, des te makkelijker het wordt die doelstelling te behalen."