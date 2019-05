Sneker scholieren genomineerd voor landelijke profielwerkstukprijs

Silke van der Wal en Luut van Gent onderzochten in de categorie Cultuur en Maatschappij het Nederlandse inburgeringstraject en in hoeverre dat traject de vooraf gestelde doelen realiseert. Ruim 14.500 vluchtelingen hebben het afgelopen jaar asiel aangevraagd in Nederland, maar wat gebeurt er eigenlijk als wordt besloten dat ze mogen blijven?

Het tweetal ontdekte kritische verbeterpunten en geeft de Rijksoverheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid advies.

De KNAW Onderwijsprijs wordt dit jaar voor de elfde keer georganiseerd. In elk profiel - Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek, zijn drie werkstukken genomineerd. Op welke plaats de scholieren in hun eigen profiel eindigen, wordt bij de prijsuitreiking op 11 juni bekendgemaakt.