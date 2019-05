Volleybalvrouwen verliezen van Brazilië in Nations League

En zo kwam het tot een vijfde set, die werd verloren. De winst in Apeldoorn ging na vijf bijna gelijkwaardige sets uiteindelijk naar de Braziliaanse volleybalvrouwen. De setstanden: 25-21, 28-30, 20-25, 25-18, en 11-15.

Programma

De komende dagen speelt Oranje ook nog tegen Bulgarije en Polen, ook in Apeldoorn. In de eerste week van de Nations League won Nederland in Belgrado van Zuid-Korea, maar verloren ze van Servië en Turkije.