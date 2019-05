City Train krijgt geen vergunning voor het ophangen informatiebord

Voor de aanvraag heeft de gemeente advies ingewonnen bij de welstandscommissie Hûs en Hiem. Die heeft de gemeente geadviseerd geen medewerking te verlenen aan het plan. Een reden zou zijn dat de openbare ruimte zo weinig mogelijk belast moet worden met objecten, die geen directe relatie met de omgeving hebben.

Een andere reden die gegeven wordt, is dat het bord te groot is. Het zou het ruimtelijk beeld aantasten en niet passen in het straatbeeld. Als laatst zou het bord niet in directe relatie staan met hetgeen waar het om gaat. Als de City Train niet op zijn standplaats op het Wilhelminaplein staat, zou de relatie tussen het bord en het treintje te ver te zoeken zijn.