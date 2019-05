Zeldzame vogel duikt op Schiermonnikoog op

De vogel werd door jutter Teun Talsma op Schiermonnikoog aangetroffen. Pim Lollinga van Faunavisie Wildcare probeert het dier weer op te lappen. "Gisteren gaf ik hem een overlevingskans van ongeveer tien procent, maar inmiddels ben ik een stuk positiever", zei hij tegen RTV Noord.

Ziek

Normaal gesproken is de parelduiker bij Canada, het noorden van Schotland en het noorden van Scandinavië te vinden. "Misschien heeft hij een verkeerd visje gegeten en is hij ziek geworden, waardoor hij zijn verenkleed niet meer in goede conditie kon houden", vertelt Lollinga. "Dan wordt zo'n vogel als het ware lek. Meestal gaan ze dan dood, maar deze heeft de mazzel gehad dat-ie aanspoelde op Schiermonnikoog."

De weg terug

Als de vogel is opgeknapt, wordt hij weer naar Schiermonnikoog gebracht. Daar zal het dier weer worden vrijgelaten. Lollinga verwacht dat het de vogel zal lukken om de weg terug te vinden.