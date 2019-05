FNV verwacht snel reactie op staking openbaar vervoer

Dijkman vond het imponerend hoe al het openbaar vervoer dinsdag stil leek te staan.

De staking heeft dinsdagavond niet voor problemen in het verkeer gezorgd. Files op de wegen waren er niet, de meeste mensen waren op de hoogte van de staking en hebben andere oplossingen gezocht.

De staking heeft een betere pensioenvoorziening voor bus- en treinpersoneel en het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar als doel. Dat doel geldt ook voor andere sectoren, zoals de bouw en de metaal en voor zpp'ers met zware beroepen.

De FNV vraagt iedereen om solidair te zijn met de acties, en tot nu toe lukt dat goed, zegt bestuurder Dijkman. Het is voor het eerst in vijftien jaar dat er weer zo'n grote staking in het openbaar vervoer is.