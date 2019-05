Sloop Nij Ylostins in IJlst tot 2022 uitgesteld

Recentelijk hebben de gemeente Súdwest-Fryslân, woningcorporatie Elkien, zorgorganisatie Patyna en Stadsbelang IJlst over de toekomst van de zorg in IJlst gesproken. In dat gesprek zijn afspraken gemaakt over de stappen die gezet moeten worden om de zorg op een goed niveau te krijgen. Vooruitlopend daarop heeft Elkien besloten om de sloop van Nij Ylostins tot 2022 uit te stellen. De sloop stond gepland voor komend jaar.

De vier organisaties laten in de brief weten dat de bewoners in de eerste week van juni meer informatie krijgen.